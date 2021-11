Homem é morto a tiros enquanto dormia no bairro Coroado, em Manaus

A mulher foi poupada e se desesperou ao ver o que havia acontecido com o companheiro | Foto: Reprodução

Matheus Rosa Lima, de 24 anos, não imaginava que ao ir dormir na noite desta segunda-feira (15), não iria mais acordar.

O autônomo estava dormindo ao lado da sua esposa, quando foi assassinado com dois tiros na cabeça, na rua Vista Alegre, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Matheus morava em uma quitinete com a esposa e decidiram dormir mais cedo, quando foram surpreendidos por um homem que invadiu o local, sem camisa, e disparou os tiros em direção a cabeça da vítima. A mulher foi poupada e se desesperou ao ver o que havia acontecido com o companheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado para prestar socorro à vítima, porém, Matheus já estava morto.

Os policiais militares da 11º Companhia Interativa Comunitária (CICOM) estiveram no local para realizar o isolamento da área e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

O crime possui traços de acerto de contas ligado ao tráfico de drogas e testemunhas afirmam que o homem tinha ligação com a antiga facção criminosa Família do Norte (FDN), a atual Comando do Norte (CDN).

A Delegacia Especializada em Homicídios E Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Morto enquanto dormia em casa

Em setembro deste ano, Rogério do Nascimento Martins, de 33 anos, foi assassinado com 13 disparos de arma de fogo em sua residência. Sem oportunidade de defesa, foi atingido pelos disparos enquanto dormia.

A casa, localizada na na rua Coelho Neto (antiga rua 25 de dezembro), no bairro Compensa, zona Oeste da cidade, foi invadida durante a madrugada.

