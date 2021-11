35 veículos roubados são localizados pela polícia durante feriado

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190 | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS (AM)- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) localizou e recuperou 35 veículos em situação de roubo ou furto, durante o feriado prolongado, da sexta (12) até a segunda-feira (15), atuando em diversas zonas da capital e também no interior.

Após os resgates, todos os carros e motos foram conduzidos aos Distritos Integrados de Polícia (DIP) ou à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais.

Veículos localizados: 35

Carros: 21

- VW/Voyage 1.0, cor preta – NOZ1H73

- VW/Gol 1.0, cor prata – OAI-0837

- Chevrolet/S10 LTZ FD4A, cor vermelha – PHO-6987

- Chevrolet/Prisma 1.4AT LTZ, cor branca – PHS-2430

- VW/Gol 1.0L MC4, cor branca – QZA2J29

- Fiat/Siena Tetrafuel 1.4, cor branca – OAE-5754

- Chevrolet/Onix 1.0MT LT, cor branca – PHN-8419

- Fiat/Palio Fire, cor branca – OAC3G51

- Renault/Sandero AUT1016V, cor bege – OAI-2136

- Fiat/Siena EL Flex, cor bege – NOV-6460

- Fiat/Argo Drive 1.0, cor vermelha – QZS0D48

- Fiat Siena EL Flex, cor preta – NOV-1126

- Fiat/Palio Essence 1.6, cor preta – PHA-4789

- Fiat/Palio ELX Flex, cor cinza – NOL-9414

- GM/Classic Spirit, cor cinza – JXQ-9176

- Toyota/Etios SD XS, cor branca – NOO-6611

- Renault/Kwid ZEN 10MT, cor branca – QZQ7H18

- Fiat/Argo Drive 1.0, cor branca – QZZ7I58

- VW/Kombi, cor branca – NOR-9627

- Hyundai/HB20 1.6A RSPEC, cor branca – PHN3E30

- Fiat Siena EL Flex, cor verde – NOR2J93

Motos: 14

- Honda/CG 160 Fan, cor cinza – PHV6H57

- Honda/CG 160 Titan, cor azul – QZI1A67

- Honda/NXR125 Bros ES, cor vermelha – PHE5B17

- Dafra/Riva 150, cor branca – NON-2671

- Honda/CB 330R, cor preta – NOS-6848

- Honda/CG, cor amarela – SEM PLACA (Itacoatiara)

- Honda/CG 125 Fan KS, cor preta – NOW-0858

- Yamaha/YBR 125E, cor preta – JXY-6555

- Honda/NXR150 Bros MIX ES, cor preta – NOV-1985

- Yamaha/YS150 Fazer SED, cor preta – QZD7A47

- Honda/CG 125 Fan, cor preta – NOK-3787

- Honda/CG150 Start, cor vermelha – PHE-4358

- Sundown/Max 125 SED, cor azul – QZW3A97

- Honda/CG 125I Fan, cor preta – PHI-9039

As ocorrências contaram com ações das 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª, 24ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) nas zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus, além do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que recuperou uma motocicleta no município de Itacoatiara, a 176 quilômetros da capital.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Leia mais:

Criminosos derrubam muro de casa durante fuga em Manaus

Donos de bares e lanches são presos por associação ao tráfico de drogas