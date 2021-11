Cabeça e pernas de jovem esquartejado são encontradas em Manaus

Os familiares passaram o dia procurando, pelas redondezas, e quando estavam quase desistindo, decidiram ir ao conjunto dos Industriários | Foto: César Gomes

MANAUS (AM) - A cabeça e as pernas do jovem Policárpio Santos Guedes, de 26 anos, foram encontradas na tarde desta terça-feira, na rua 4, no conjunto dos Industriários, Zona Leste de Manaus. Pela manhã, o tronco e os braços da vítima foram descobertos dentro de uma lixeira a céu aberto na comunidade da Sharpe.



Os restos mortais de Policárpio foram achados pela família do jovem , que iniciaram uma busca incessante pelas partes do corpo da vítima.

Os familiares passaram o dia procurando, pelas redondezas, e quando estavam quase desistindo, decidiram ir ao conjunto dos Industriários, que fica próximo ao local. A cabeça e as pernas foram achadas na beira do igarapé dos Quarenta, com dois jacarés próximo ao corpo.

Para a reportagem do EM TEMPO , o irmão da vítima, pastor Agnaldo Guedes, revelou que parecia que era Deus avisando onde os restos de Policárpio estaria.

“Estávamos quase desistindo quando decidimos buscar por essa área. Parece que foi Deus avisando que ele estaria aqui. Encontramos os restos dele dentro daquele saco, quase caindo no igarapé e dois jacarés se aproximando”, revela.

“Popular e sem desavença com ninguém”

Sobre a motivação do crime, o irmão da vítima afirma não entender o porquê de Policárpio ter sido morto dessa maneira.

" Não dá pra entender porque fizeram isso. Ele não tinha desavença com ninguém. Nunca demonstrou ter envolvimento com algum tipo de crime. Eu realmente não entendi o que aconteceu " Agnaldo Guedes, irmão da vítima

Um amigo da vítima, que não quis se identificar, e ajudou nas buscas, conta que o jovem era popular e um bom amigo.

“Ele era uma pessoa popular, muito presente na igreja e não tinha problema com ninguém. A gente tá sem entender o que aconteceu. Não sabemos nem do que desconfiar porque não tinha nada para desconfiar”.

Desaparecimento

Policárpio estava desaparecido desde domingo (14). O jovem morava com uma irmã e uma prima, que também não quis se identificar, e revelou que ele foi deixar a sobrinha em local próximo de onde mora. Após a carona, não retornou mais para a residência.

“Ele saiu domingo de manhã para deixar a sobrinha e foi a última vez que foi visto. Quando foi hoje, os moradores falaram que encontraram um corpo dentro de uma lixeira e foi quando a gente foi até lá para ver se era ele. Eu reconheci na hora a roupa.”

A cabeça e as pernas foram achadas na beira do igarapé dos Quarenta, com dois jacarés próximo ao corpo | Foto: César Gomes

A família ainda tece elogios ao primo e conta que a irmã está devastada com o que aconteceu.



“A irmã dele tá sem acreditar. Foi ela que criou ele e tudo isso é muito triste. Ele era uma ótima pessoa, muito tranquilo e nunca deu nenhum trabalho. Estamos sem entender porque fizeram isso com ele”, finaliza.

Remoção

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) realizaram o isolamento da área e a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para darem início as investigações sobre a motivação do crime.

No momento que o Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local para remover os restos de Policárpio, a família se emocionou e se consternou com a brutalidade do crime.





