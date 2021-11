Homem é preso com armas e colete balístico na Zona Norte de Manaus

A ação policial ocorreu na comunidade Rio Piorini, Zona Norte de Manaus | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Após denúncia anônima às equipes da Força Tática, um homem identificado apenas como "Alex", de 22 anos, acabou preso na tarde desta terça-feira (16), na rua São Miguel, comunidade Rio Piorini, Zona Norte de Manaus. Ele estava com armas de fogo.

Segundo a equipe da Força Tática, a denúncia indicava que o suspeito havia guardado o material ilícito em uma quitinete. Os policiais solicitaram que o homem abrisse a porta do local e ele não ofereceu resistência.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38 com três munições, uma arma caseira com duas munições e um colete balístico.

"Alex" já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo. O material apreendido foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi apresentada. O suspeito irá responder por porte ilegal de arma de fogo e deve ficar à disposição da Justiça após passar por audiência de custódia.

