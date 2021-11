Criminosos invadem casa e executam "rato" em Iranduba

O corpo foi removido para o IML | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Um homem identificado como Luiz Claudio Miranda, de 32 anos, conhecido como "Rato", foi executado a tiros na noite de terça-feira (16), na rua Anori, do bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme testemunhas, Luiz estava na casa onde morava quando criminosos, ainda não identificados, invadiram o local e efetuaram vários tiros contra ele.

Durante a ação dos criminosos, uma mulher também foi baleada. A vítima foi socorrida e encaminhada à uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A motivação do crime é investigada pela equipe do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia não descarta a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Fato que vem sendo registrado com frequência no município.

O corpo de Luiz foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame necroscópico.

Nos últimos meses, a onda de violência que forma significativa em Iranduba, com vários registros de assassinatos. A maioria por conta da briga entre facções criminosas, que disputam o domínio do tráfico na região.

O Comando Vermelho (CV) teve uma crescente na cidade. Os membros fazem vídeos desafiando e ameaçando rivais do Cartel do Norte (CDN), antiga Família do Norte (FDN). A guerra deixa a população amedrontada.

Leia mais:

PF deflagra operação de combate ao comércio ilegal de carros em Manaus

'Robertinho' é executado enquanto conversava em bar em Manaus