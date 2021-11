Criminosos são presos com armas pela Força Tática em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois homens, sendo um de 21 anos e um de 36 anos, foram presos ao longo da noite de terça-feira (16), durante operações policiais deflagradas pela equipe da Força Tática. As ações foram deflagradas na Zona Norte e Zona Leste de Manaus.

A primeira ocorrência foi por volta das 20h, na rua Pena Dourada, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. A equipe avistou um homem de 21 anos em atitude suspeita em via pública e após revista pessoal foi encontrado com um revólver 38 e três munições.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia.

Já por volta das 23h30, na rua Aluísio Donizete, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, um homem de 36 anos foi preso após as equipes receberem uma denúncia anônima de que um homem estava ameaçando pessoas em via pública.

Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou correr, mas acabou sendo alcançado. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 contendo três munições intactas.

A ocorrência foi encaminhada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os suspeitos irão responder por porte ilegal de arma de fogo e devem passar por audiência de custódia, onde irão ficar à disposição da Justiça.

Leia mais:

PF deflagra operação de combate ao comércio ilegal de carros em Manaus

'Robertinho' é executado enquanto conversava em bar em Manaus