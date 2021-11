Homem é assassinado a facadas durante discussão no Aleixo

O caso está sendo investigado pela DEHS | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Após uma discussão, um homem ainda não identificado, foi assassinado a facadas na madrugada desta quarta-feira (17), na alameda Espanha, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O local é considerado uma área nobre e o suspeito do crime ainda não foi identificado.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava na localidade acompanhada de um outro homem, possivelmente consumindo substâncias entorpecentes, quando os dois discutiram e aconteceu o crime.

A vítima foi atingida com facadas e não resistiu aos ferimentos. Nenhum familiar do homem compareceu ao local da ocorrência para reconhecer o corpo da vítima. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local do crime recolhendo indícios que devem ajudar nas investigações.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

