Adolescente indígena é assassinada a facadas por companheiro no AM

Maués (AM) - Uma adolescente indígena de 17 anos da etnia Sateré Mawé foi assassinada pelo próprio companheiro a facadas nesta quarta-feira (17). O crime aconteceu em uma área indígena no Rio Marau, na comunidade Menino Deus, em Maués (a 259 quilômetros da capital).



Conforme informações da Polícia Militar, a adolescente recebeu, pelo menos, três facadas, agonizou no local e não resistir aos ferimentos. Os policiais foram acionados pela própria população da comunidade, que seguiram em uma embarcação até o lugar.

O suspeito foi preso na própria comunidade e encaminhado à sede do município para ser apresentado na 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).



O corpo da adolescente também foi encaminhado ao necrotério na Zona Urbana de Maués para exame necroscópico.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O suspeito deve ficar à disposição da Justiça. A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a Assessoria da Polícia Civil e aguarda retorno sobre os procedimentos adotados no caso.







