Homem é preso por estuprar menino de 10 anos no Amazonas

TABATINGA (AM) - Um homem de 38 anos foi preso, nesta quarta-feira (17), por volta das 10h, pela equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, a 1.108 quilômetros da capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima um menino de 10 anos. O crime ocorreu no dia 22 de agosto deste ano, no bairro Dom Pedro, em Tabatinga.

De acordo com a delegada Mary Anne Mendes, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após a criança relatar os abusos aos familiares. Com base nas informações, os familiares foram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência.

“Na ocasião do crime, o suspeito invadiu um comércio local onde a criança estava e praticou os abusos. A partir do recebimento das denúncias, iniciamos as investigações e foi solicitada à Justiça mandado de prisão em nome desse homem. A ordem judicial foi decretada no dia 11 de novembro, pela 2ª Vara da Comarca de Tabatinga”, explicou a delegada.

Prisão

A delegada contou que nesta quarta-feira (17), durante as investigações, os policiais efetuaram a prisão do suspeito, na comunidade Umariaçu 2, naquele município.

Encaminhado à delegacia, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

