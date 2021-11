Família busca informações de jovem desaparecido em Manaus

Manaus (AM) - A Delegacia Especializada em Ordem Política (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Jhonatan de Sousa Silva, 23, que está desaparecido desde quarta-feira (11/11). O jovem mora no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade, e, desde essa data, familiares não tiveram mais contato com ele.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a comunicante Delma de Sousa Silva, mãe de Jhonatan, informou que desde a data mencionada não consegue mais contato com o jovem e não sabe seu paradeiro.

Segundo ela, o filho estava morando com um indivíduo identificado apenas como “Jeferson”, no bairro Cachoeirinha.



A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jhonatan que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

