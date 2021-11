Criminosos roubam carro, fazem arrastões e acabam presos em Manaus

Celulares foram encontrados dentro do carro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Três homens, de 23, 26 e 46 anos, foram presos na noite de quarta-feira (17), após roubarem um carro para praticar arrastões em várias áreas da capital amazonense. A ação aconteceu por volta das 21h40, na avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul.

Conforme a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles receberam denúncia que o veículo com restrição de roubo estava circulando no conjunto Manôa, na Zona Norte da cidade.

Os suspeitos foram abordados na avenida Djalma Batista, após perseguição policial. Dentro do veículo foram encontrados sete aparelhos celulares de várias marcas e uma faca.

O proprietário do veículo reconheceu os suspeitos como autores do roubo do carro. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O trio ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem, no quilômetro oito da rodovia federal BR-174. Eles devem responder pelo crime de roubo.

