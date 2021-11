Assaltante é baleado após trocar de tiros com a Rocam em Manaus

Material encontrado com o assaltante | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após perseguição policial, um homem de 24 anos foi baleado na noite de quarta-feira (17), após trocar tiros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu na travessa São Pedro, no conjunto Manôa, na zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe policial, durante patrulhamento de rotina, dois homens, que estavam cometendo arrastões, foram flagrados em uma motocicleta e tentaram fugir.

Durante a fuga, os suspeitos colidiram a motocicleta com um carro e seguiram a pé. Eles atiraram contra os policiais, revidaram e um dos assaltantes foi baleado. O outro conseguiu fugir.

Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 32 com quatro munições, além de três celulares, um notebook e uma motocicleta.

Após receber alta, o suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O suspeito tem passagem por roubo e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

