Homem morre no 28 de Agosto após ser baleado no Santo Antônio

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Um homem identificado como Ângelo Rodrigo Cláudio Magalhães, de 29 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (18), no Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a Polícia Civil, Ângelo foi baleado por volta das 20h, na rua Comendador J. G de Araújo, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

O corpo de Ângelo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

Outro caso

Após perseguição policial, um homem de 24 anos foi baleado na noite de quarta-feira (17), após trocar tiros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu na travessa São Pedro, no conjunto Manôa, na zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe policial, durante patrulhamento de rotina, dois homens, que estavam cometendo arrastões, foram flagrados em uma motocicleta e tentaram fugir.

Amazonas Mais Seguro

Para o patrulhamento ostensivo, o Governo do Amazonas entregou, em outubro, 50 novas viaturas caracterizadas, modelo Ford Ranger 4×4, para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

As viaturas estão atuando em bairros das zonas norte e leste de Manaus, com o objetivo de reforçar o policiamento nestas que são as zonas com os índices de criminalidade mais elevados. O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro.

Denúncias

A população pode ajudar no trabalho das forças de segurança, repassando informações que possam ajudar na elucidação de crimes pelo número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. A identidade de quem faz a denúncia é sempre preservada.

Leia mais:

Homem é preso por estuprar menino de 10 anos no Amazonas

Polícia Militar prende 20 pessoas em ações no Amazonas