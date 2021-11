Suspeito de mandar matar colega por dívida é preso em Manaus

O assassinato ocorreu em junho deste ano, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste. | Foto: Reprodução/ Jander Robson

MANAUS (AM) - Apontado como mandante do assassinato de Reginaldo Ferreira da Silva, de 44 anos, um homem identificado como Alex Lima Braga, foi preso nesta quinta-feira (18), no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações que apuram o caso, o crime teria sido motivado por causa de uma dívida de R$20 mil que o autor teria com a vítima. O homicídio ocorreu em junho deste ano, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

O delegado Márcio André, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que no dia do crime, duas pessoas que estavam em uma motocicleta foram ao encontro da vítima, e iniciaram uma discussão, que terminou com a morte de Alex a tiros. Após o assassinato, os suspeitos fugiram.

" Reginaldo tinha emprestado R$40 mil de Alex, mas pagou apenas R$20 mil e desde então estava sendo cobrado pela vítima. Essas cobranças acabaram levando ao planejamento do crime. Os dois já se conheciam há algum tempo, tinham trabalhado como motoristas juntos em uma empresa, por isso a confiança e o empréstimo. A vítima realizava esse tipo de negociação mediante ao pagamento de juros " , disse o delegado.

Em depoimento, Reginaldo não confessou a participação no crime. Ele irá responder por homicídio e irá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

