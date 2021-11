Jovem é preso por envolvimento em morte de caseiro de sítio no AM

O caso foi investigado pela 31ª DIP | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Iranduba - Um jovem identificado como Luiz Gabriel Farias da Silva, 23, foi preso na terça-feira (16), por policiais civis da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (município distante 27 quilômetros da capital), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo homicídio qualificado de Pedro Rocha Fernandes, que tinha 60 anos. O crime ocorreu no dia 11 de agosto de 2017, no Lago Janauari, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, Luiz Gabriel e outros seis indivíduos, que já estão sendo procurados pela polícia, cometeram o crime por desavenças com a vítima.

“Eles possuíam certa animosidade com Pedro, que era caseiro de um sítio e proibia que os infratores transitassem por aquela área. Agora, as investigações continuam para capturar os outros envolvidos na ação criminosa”, detalhou a autoridade policial.

Ordem judicial

O mandado de prisão preventiva em nome de Luiz Gabriel foi expedido no dia 15 de setembro de 2021, pela juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba. “Após a ordem judicial ser expedida, as equipes iniciaram as diligências para localizar o infrator, e ele foi preso na terça-feira (16/11), na Praça dos Três Poderes, em Iranduba”, informou.

Procedimentos

Luiz Gabriel responderá pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Ele ficará custodiado na carceragem da 31ª DIP, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria



