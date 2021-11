Jovem que fraudou mais de R$ 12 mil de seguro de veículo é preso

O caso foi investigado pela DERFV | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Kaio Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, pelo crime de fraude após investigação da equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira (18), no conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfv, no dia 3 de agosto deste ano, Kaio compareceu à unidade especializada e comunicou falsamente o roubo de sua motocicleta, para obter um valor do seguro do veículo.

“Ele veio a delegacia e denunciou o suposto roubo. Enquanto as equipes de investigação trabalhavam para recuperar a moto, Kaio solicitou o valor do seguro do veículo, recebendo a quantia de R$ 12.213. Quando recuperamos o bem, ele pediu imediata restituição e manteve consigo o valor”, detalhou a autoridade policial.

O titular reforça que, a comunicação falsa de um crime, além de ser um delito previsto no código penal, causa transtornos aos órgãos policiais, pois diligências serão realizadas em vão, enquanto os casos verdadeiros deixam de ser apreciados de forma mais rápida.

“Casos como esse, onde o autor busca fraudar seguro ou então comunicar falso roubo/furto, para satisfazer interesse pessoal, são checados posteriormente pela equipe de investigação, e, quando constatados, são lavrados procedimentos em desfavor das supostas vítimas”, salientou Aldeney Goes.

O mandado de prisão preventiva do homem foi expedido no dia 12 de novembro deste ano, pelo juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos, da Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus.

Denúncias sobre roubos e furtos de veículos podem ser fornecidas por meio do telefone 181 ou, ainda, pelo disque-denúncia (92) 99962-2442 da DERFV.

Procedimentos

Kaio responderá pelos crimes de fraude e falsa comunicação de crime. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

