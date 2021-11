Mãe e filho são mortos com tiros na cabeça ao saírem de delegacia

| Foto: Divulgação

Mãe e filho foram assassinados com tiros na cabeça dentro de um carro de aplicativo em Mossoró, na manhã desta terça-feira (16). O crime aconteceu por volta das 10h30, minutos após saírem de uma delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, Kaliane Priscila da Silva e o filho Júlio Pedro da Silva Lopes, de 18 anos, voltavam da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur), onde Júlio foi prestar depoimento como suspeito de roubo.

Na altura do cruzamento da Rua Tarcísio Correio com a Avenida Abel Coelho, o carro que levava mãe e filho foi interceptado por um veículo preto, de onde saíram homens armados, atirando nas vítimas. Julio e Kaliane foram baleados na cabeça e morreram no local.

O motorista do veículo não ficou ferido e já prestou esclarecimentos sobre o episódio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

