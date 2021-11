Padrasto que estuprou e matou enteada é preso preventivamente no AM

A justiça decretou a prisão preventiva na noite de quinta-feira (18) | Foto: Reprodução

Eirunepé (AM) - O acusado pelo estupro e homicídio da enteada de 11 anos de idade , Antônio Sirlande Coelho da Silva, teve a prisão em flagrante transformada em prisão preventiva pelo juiz de Direito Jean Carlos Pimentel dos Santos, que responde pela Vara Única da Comarca de Eirunepé (distante 1159 quilômetros de Manaus), na noite de quinta-feira (18).

" Homologo a Prisão em Flagrante de Antônio Sirlande Coelho da Silva para que a mesma produza seus efeitos na forma da lei. Desse modo, converto-a em Prisão Preventiva, nos termos do art. 310, inciso II do Código de Processo Penal c/c art. 1º, II da Resolução n.º 87 do CNJ, por entender estarem presentes as hipóteses autorizadoras. " Jean Carlos Pimentel dos Santos, Juiz

O crime

Mirella, de apenas 11 anos, foi abusada sexualmente e morta com mais de 20 facadas, pelo próprio padrasto, de 28 anos.

Segundo informações do gestor da Delegacia Regional de Polícia Civil de Eirunepé, investigador Gonzaga Jr, o homem teria estuprado a menina e logo em seguida, teria desferido as facadas contra o corpo e o pescoço da vítima.

O crime aconteceu na casa que a menina morava com a mãe e o suspeito. Gonzaga relatou que as equipes de investigação constataram que o crime de abuso sexual já vinha sendo praticado há algum tempo.

Após cometer o homicídio, o homem teria tentado suicídio, se golpeando com duas facadas na barriga. A tentativa foi mal sucedida e ele foi socorrido, sendo levado até o hospital de Eirunepé, onde passou por procedimento cirúrgico e já está em recuperação.

“Durante o abuso, a adolescente ameaçou denunciar aos familiares, e foi nesse momento em que foi atingida por um golpe de faca no pescoço e 20 em outras partes do corpo. Após cometer o crime, o homem tentou contra a própria vida, desferindo três golpes de faca contra o próprio peito”, explicou o gestor.

Gonzaga informou ainda que populares acionaram as forças policiais, que socorreram a vítima e a levaram até uma unidade hospitalar do município, mas ela não resistiu aos ferimentos.

“Duas vizinhas ouviram os gritos da adolescente no momento em que ocorreu o crime, momentos depois, ouviram os gritos do autor ao desferir as facadas contra o próprio peito, e, ao entrarem no imóvel, presenciaram o fato”, informou o gestor.

