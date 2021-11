Empresário é baleado enquanto tomava café da manhã na Autaz Mirim

O empresário foi socorrido e levado para o Platão Araújo | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Um empresário, identificado apenas como Jesus, de 48 anos, foi baleado na manhã desta sexta-feira (19), no momento em que tomava café na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. A motivação do crime é desconhecida.

Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida por criminosos que chegaram, supostamente, em um carro modelo Chervolet Celta, de cor preta, e efetuaram os disparos.

O empresário do ramo de rastreadores foi atingido com três tiros, sendo um na perna direita, um no tórax e um no abdômen. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde deu entrada no setor cirúrgico. O estado dele é estável.

Familiares da vítima estiveram na unidade hospitalar repassando informações aos policiais militares do Comando de Policiamento de Área da Zona Leste.

A motivação do crime ainda permanece desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

Confira a live feita em frente ao Platão Araújo

Empresário é baleado após ser surpreendido por atiradores na Autaz Mirim | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais

Em Manaus, criminosos chegam atirando em rua e homem morre baleado

Padrasto que estuprou e matou enteada é preso preventivamente no AM