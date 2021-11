Assaltante rouba mototaxista e morre ao trocar tiros com PMs em Manaus

O assaltante morreu ao trocar tiros com a polícia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um suspeito de assalto, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 9h, após trocar tiros com policiais militares, em Manaus. O caso ocorreu no loteamento Rio Piorini, na Zona Norte.

Conforme informações de um mototaxista, que preferiu não se identificar, o suspeito solicitou uma corrida e no momento em que o valor foi informado, ele anunciou o assalto.

"Ele mandou que eu deitasse no chão e levou tudo que eu tinha. Depois que o assaltante foi embora eu consegui acionar meus companheiros de profissão e a população também ajudou a persegui-lo. Ele entrou na área de mata e os policiais conseguiram localizá-lo. Sou pai de família e vem uma pessoa dessa tomar o que a gente luta todo dia para ganhar, infelizmente a criminalidade está demais", relatou a vítima.

Os policiais militares perseguiram o suspeito na área de mata. Durante a troca de tiros, os policiais balearam o homem com, pelo menos, dois tiros.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento, do conjunto Galiléia, na Zona Norte, mas não resistiu e morreu.

Uma arma foi apreendida e o caso deve ser apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

