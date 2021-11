Mais de uma tonelada de drogas e armas são apreendidas no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma operação policial resultou na prisão de um foragido da justiça e a apreensão de mais de uma tonelada de drogas, três armas. A ação foi deflagrada nesta semana nas proximidades do município de Santa Isabel do Rio Negro

A ação foi integrada entre a Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão Ambiental do Comando de Policiamento Ambiental (BPAmb/CPAmb) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal.

Antes da apreensão, os policiais realizaram um intenso trabalho de investigação. Na ocasião, um grupo criminoso foi identificado, assim como a localização da carga de entorpecentes.

As drogas estavam escondidas em área de mata e aguardavam para serem enviadas para Manaus, além de outros estados brasileiros para comercialização. As equipes policiais chegaram em Manaus na quinta-feira (18) com a carga.

Foi preso um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele confessou que era responsável pela logística do material ilícito. Outras pessoas foram identificadas e a polícia segue com as investigações.

