Trio é preso por revender veículo roubado em Manaus

As investigações iniciaram após uma vítima ter sido assaltada à mão armada por um suspeito no dia 24 de outubro. | Foto: Reprodução

MANAUS - (AM) - Três homens identificados como Levy Lima, de 25 anos, Luiz Felipe Santos de Oliveira, de 24 anos, e Patrick Albarado Gama, de 27 anos, foram presos pelo crime de receptação de um veículo roubado. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (19), na rua Guilherme Paraense, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), as investigações iniciaram após uma vítima ter sido assaltada à mão armada por um suspeito no dia 24 de outubro. Na ocasião, um veículo modelo Chevrolet Celta, foi subtraído.

Após as investigações, segundo a autoridade policial, os suspeitos anunciaram o carro em um site de compra e venda. O veículo já estava com uma placa furtada.

Os policiais abordaram os suspeitos no momento de uma suposta venda. Dois deles ainda tentaram fugir, mas foram alcançados. O veículo da vítima foi recuperado.

Os suspeitos foram encaminhados ao prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Veículos (Derfv). Eles irão responder por receptação e devem permanecer à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem, no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.





