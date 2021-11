PM é baleado e tem arma roubada por bandidos em Manaus

Policial foi socorrido e levado para o Hospital Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Um Policial Militar foi baleado e teve a arma roubada em uma tentativa de assalto, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, na madrugada deste sábado (20). O PM estava de folga e foi até a casa de amigos quando foi surpreendido por criminosos que efetuaram os disparos.

Segundo informações, o policial estava descendo de sua moto quando foi surpreendido por três homens, ainda não identificados, que anunciaram o assalto.

Logo após o anúncio, os criminosos perceberam que o policial estava armado e efetuaram os disparos contra a vítima. O PM foi baleado na perna e no peito.

Logo após cometerem a tentativa de homicídio, os assaltantes levaram a arma do policial e fugiram.

O PM foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

A reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para saber sobre o estado de saúde da vítima. No entanto, até o fechamento da matéria, não obteve retorno.

