Após briga em casa de show, mecânico é morto em Manaus

Manaus - O mecânico Jean Oliveira Nascimento, de 28 anos, foi morto com mais de dez tiros após uma briga em uma casa de forró, na madrugada deste sábado (20). A vítima estava em seu carro quando foi surpreendido pelo desafeto que disparou 13 tiros em direção ao veículo.

De acordo com informações, a vítima estava aproveitando a madrugada de sábado com amigos em uma casa de forró, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. Durante a noite, ele se envolveu em uma briga com outras pessoas e foi retirado do estabelecimento. O motivo da briga não foi revelado.

Após ser tirado do lugar, Jean decidiu ir embora. Quando entrou no carro, modelo Onix, uma das pessoas no qual ele tinha brigado, estava armado, e disparou 13 vezes contra o veículo da vítima.

Dez dos tiros atingiram Jean e ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-sul de Manaus. No entanto, ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

