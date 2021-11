Homem é perseguido e executado com cinco tiros

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso que, de acordo com o órgão, tem traços de execução ligada ao tráfico de drogas | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - O autônomo Marcelo Henrique Matos Sales, de 22 anos, foi mais uma vítima da criminalidade em Manaus. O jovem foi perseguido e assassinado com cinco tiros, nas últimas horas da noite deste sábado (20). O crime aconteceu na rua Palmeiras, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul da capital.



De acordo com testemunhas, a vítima estava na rua, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e dispararam diversos tiros.

Marcelo correu para dentro de sua casa, no entanto, os criminosos alcançaram a vítima e descarregaram cinco tiros contra ele.

" Segundo a mãe da vítima, dois indivíduos não identificados, que estavam em uma motocicleta, invadiram a residência de Marcelo e o atingiram com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo " relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops),

Os polícias da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e estiveram no local para realizar o isolamento da área.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) fez os procedimentos iniciais na vítima e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso que, de acordo com o órgão, tem traços de execução ligada ao tráfico de drogas.





