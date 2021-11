Militar ferido em troca de tiros no Amazonas passa bem, afirma Marinha

A troca de tiros aconteceu na foz do rio Uatumã, neste domingo, onde um suboficial da Marinha do Brasil morreu e mais quatro militares ficaram feridos, enquanto participavam da operação | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Um dos militares que foi atingido por disparos durante uma operação da Marinha do Brasil, que coibia a ação de piratas , neste domingo (21), no rio Amazonas, passa bem.

Em nota, enviada na noite de domingo (21), a Marinha informou, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, que o quadro do militar é estável. Ele passou por procedimento cirúrgico realizado no Hospital Jofre Cohen, em Parintins.

Já o corpo do militar que morreu na troca de tiros será transladado para Manaus e depois seguirá para Santarém (PA), onde ocorrerá o sepultamento, por decisão da família.

"Os procedimentos do inquérito instaurado estão em andamento com o apoio das polícias Civil e Militar do Estado do Amazonas, e da Polícia Federal", informou a Marinha, em nota, sobre as investigações do caso.

A troca de tiros aconteceu na foz do rio Uatumã, no último domingo (21). De acordo com informações, os militares estavam em uma lancha identificada, Waldemiro Lustoza V, quando abordaram uma balsa de combustíveis e foram recebidos à bala e revidaram. Foi neste momento que os tiros atingiram o suboficial e os restante da equipe.

"A MB se solidariza com familiares e entes próximos ao militar que veio a óbito e está prestando toda a assistência necessária. Um inquérito policial militar foi aberto para a apuração do ocorrido", concluiu a nota.

