VÍDEO: Casal esfaqueia motorista de app durante assalto em Manaus

MANAUS (AM) - Mais um assalto a motorista de aplicativo foi registrado na capital do Amazonas. Desta vez, um advogado de 40 anos, que trabalha como motorista para obter renda extra, realizava uma corrida quando acabou sendo alvo de criminosos disfarçados de passageiros. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Em um vídeo flagrado por câmeras de segurança, é possível observar o momento em que uma mulher sai correndo do banco traseiro do carro e, em seguida, o comparsa sai do veículo com uma faca nas mãos e uma bolsa. Eles haviam acabado de cometer o crime.

A vítima recebeu o chamado pela conta da mulher no aplicativo. Tanto o ponto de partida, quanto o de destino final da corrida eram no bairro Armando Mendes. A corrida durou apenas quatro minutos.

O motorista acabou esfaqueado e teve que se jogar pela janela do próprio veículo, para escapar da ação criminosa. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste de Manaus, em estado grave.

Os suspeitos ainda não foram identificados e seguem sendo procurados pela polícia. O caso será investigado pelo 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Confira o momento da ação criminosa:

