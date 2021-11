Dupla que assaltou motorista de app é torturada em Manaus, veja vídeo

A dupla está envolvida em assalto a motorista de app ocorrido nesta manhã | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Um vídeo que circula nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (22), mostra o casal que cometeu um assalto contra um motorista de aplicativo de 40 anos , ainda pela manhã, sendo torturado por outros criminosos que teriam se revoltados com a atitude da dupla. A informação foi confirmada pela polícia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os dois suspeitos são amordaçados e torturados pelos "justiceiros". O rapaz tem o braço quebrado, enquanto a mulher tem os dedos estourados.

Apesar da punição pelo "poder paralelo", os dois seguem sendo procurados pela polícia. "Realmente, [a dupla que aparece no vídeo] é o mesmo casal que participou do assalto ao motorista de aplicativo mais cedo. Entretanto, ainda não sabemos qual a identidade desses suspeitos e por quem eles foram punidos. As nossas equipes seguem tentando localizá-los", afirmou um agente da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Na manhã desta segunda-feira (22), um motorista de aplicativo foi esfaqueado pela dupla, durante um assalto, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

A vítima recebeu o chamado pela conta da mulher no aplicativo. Tanto o ponto de partida, quanto o destino final da corrida eram no bairro Armando Mendes. O percurso durou apenas quatro minutos até o anúncio do roubo. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste , e segue em estado grave.

