Ao ver o sobrinho detido, tia morde policial e acaba presa em Manaus

Manaus (AM) - Ao receber uma denúncia anônima sobre um homem estar portando uma arma e vendendo entorpecentes no bairro Nova Vitória, policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) se dirigiram ao endereço na Zona Leste de Manaus para verificar a notificação.



Ao chegar no local, por volta das 14 horas desta segunda-feira (22), a equipe encontrou Ruan L. M. , de 21 anos, com uma motocicleta e 68 trouxinhas de entorpecentes.

Em entrevista ao EM TEMPO , o capitão Soeiro, que comandou a operação, disse que Ruan alugava a moto para assaltos e comercializava drogas. "Ele alugava para o pessoal fazer assalto. Conseguimos entrar na casa dele, encontramos as 68 trouxinhas e uma arma de fogo em sua residência", afirma o capitão. A motocicleta também foi apreendida.

Na operação, 68 trouxinhas e uma arma de fogo foram apreendidas | Foto: Divulgação/14ºDIP

Porém, a equipe ficou surpresa com a interferência da tia do rapaz, A. A. L., de 32 anos, que avançou e mordeu a mão de um policial.



" Antes de algemar o sobrinho, a tia dele partiu para cima da guarnição para impedir a prisão dele e acabou mordendo um policial. Ela também foi detida por desacato, desobediência e lesão corporal " capitão Soeiro, responsável pela operação

Diante da gravidade, os dois foram detidos e encaminhados ao 14º DIP, localizado na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do responsável pela operação, Ruan vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e a tia por desacato, desobediência e lesão corporal. A polícia também confirmou que Ruan já tinha passagem por roubo, em 2019.





