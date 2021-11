Corpo esquartejado é encontrado em bolsa de delivery

Os braços da vítima foram cortados na altura dos cotovelos e as pernas na altura dos joelhos. | Foto: Divulgação

Manaus -O corpo esquartejado do sexo masculino, em estado avançado de composição, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22), na rua 50, bairro Mutirão, zona Leste de Manaus. A cabeça, braços e pernas estavam dentro de uma bolsa de entregador de delivery, perto de um poste. Após inalar um forte odor, um dos moradores da área se deparou com a vítima.

Horas depois, o restante do corpo foi encontrado pela polícia, no mesmo bairro.

“A gente passou na rua e sentia um odor muito forte. Aquela caixa de delivery jogada. Um dos nossos vizinhos resolveu abrir e todo mundo viu essa imagem horrível. O corpo do cara só a cabeça, as pernas e os braços. Tinha até bicho saindo já”, disse um dos moradores, que não quis ser identificado.

Os braços da vítima foram cortados na altura dos cotovelos e as pernas na altura dos joelhos. Não havia mais nenhuma parte do corpo, além destas. Policiais militares da 27 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área.



Silêncio

Apesar do intenso trabalho dos policiais no local, o que imperou foi a lei do silêncio.

" Quem vai querer falar alguma coisa. Se viu, se não viu. Aqui é área pesada, mano. Sabe –se lá o que esse cara estava devendo, para ter tido uma morte tão estúpida dessas. Eu sou uma que nunca vi nada! Quem vai me proteger? " , , disse uma moradora do local.

Tráfico



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local e vai prosseguir com as investigações. Segundo avaliação do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC), o corpo do homem, ainda não identificado, pode ter sido cerrado com uma faca. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção.

