Veja quem é o homem apontado como assassino do sargento Lucas Ramon

Manaus (AM) - O pistoleiro suspeito de assassinar o sargento Lucas Ramon Silva Guimarães foi identificado como Silas Ferreira da Silva, de 26 anos. Ele foi preso na noite de segunda-feira (22), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A prisão acontece quase há três meses do assassinato do sargento. Ele foi morto dentro da própria cafeteria no dia 1º de setembro , na avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

Testemunhas informaram que o pistoleiro chegou à cafeteria em uma motocicleta, estacionou o veículo e entrou no estabelecimento. No lugar, ele teria chegado a perguntar pela vítima e, ao identificar Lucas, efetuou tiros contra ele.

O mandante do crime seria o dono do supermercado Vitória. Joabson Agostinho Gomes foi preso no dia 21 de setembro, durante uma operação da Polícia Civil. A mulher dele, Jordana Azevedo, também foi presa apontada como cúmplice do assassinato.

O motivo seria traição e uma dívida de R$ 200 mil. Lucas Ramon teria tido um relacionamento extraconjugal com Jordana. Joabson descobriu e contratou o pistoleiro para matar o sargento. Lucas era genro do dono do hospital Santa Júlia.

Silas Ferreira está na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde será realizada uma coletiva, nesta terça-feira (23), para passar mais informações sobre a prisão e as investigações. Silas Ferreira da Silva já tem passagem pela polícia por roubo, em 2018.

Veja o momento que o assassino chega na cafeteria e mata o sargento

Recompensa

No dia 12 deste mês, a família do sargento anunciou a recompensa de R$ 40 mil para quem tivesse informações do paradeiro do assassino.

"R$ 40 mil para quem possa nos dar informações que levem ao autor do crime, o atirador. No Amazonas não existe uma legislação em que a polícia ou as autoridades possam fazer esse tipo de ação e a família, dentro da legalidade, toma essa ação", disse o advogado da família, Iury Albuquerque.



