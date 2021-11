Polícia Federal prende no RJ líderes do Comando Vermelho do Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A terceira fase da "Operação Nômade", deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (23), prendeu no Rio de Janeiro líderes do Comando Vermelho do Amazonas. A ação foi realizada nas comunidades Fallet e Fogueteiro, na Região Central do Rio.

A operação tem o objetivo de investigar fatos relacionados a possíveis práticas de crimes, como pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas. A investigação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas.

A Justiça Estadual no Amazonas deferiu representação da Polícia Federal e expediu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, os quais foram cumpridos nessa etapa da investigação criminal no Rio de Janeiro, com apoio de policiais do Comando de Operações Táticas da PF, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro e do Grupo de Pronta Intervenção da PF no Rio de Janeiro.

A investigação localizou lideranças da facção denominada Comando Vermelho do Amazonas, que estavam morando no Rio, de onde agiam ativamente na tomada de decisões da organização criminosa. Entre os presos encontra-se o principal líder desta facção criminosa.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes supramencionados, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão

A terceira fase da operação Nômade contou com a participação de mais de 40 policiais federais.

