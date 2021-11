Dupla é presa após cometer assaltos no Novo Aleixo

Com eles, foi recuperado três aparelhos celulares, um revólver e a motocicleta utilizada no crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois homens de 28 e 31 anos foram presos na tarde desta terça-feira (23), por volta das 14 horas, após cometerem arrastões em ruas no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Os policiais ainda conseguiram recuperar os aparelhos celulares das vítimas.



Conforme a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma dupla em uma motocicleta, de modelo CG Fan 125, toda suja de barro.

Os policiais ainda conseguiram recuperar os aparelhos celulares das vítimas | Foto: Divulgação

Os suspeitos receberam ordem de parada, mas acabaram fugindo e sendo perseguidos. O condutor perdeu o controle da motocicleta e os dois caíram. A dupla recebeu voz de prisão em flagrante.



Com eles, foi recuperado três aparelhos celulares, um revólver e a motocicleta utilizada no crime. Um deles estava usando um colete de mototaxista. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A dupla deve ser encaminhada à audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça.





Leia mais:

Assaltante rouba mototaxista e morre ao trocar tiros com PMs em Manaus

VÍDEO: Casal esfaqueia motorista de app durante assalto em Manaus