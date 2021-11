Homem é surpreendido por 'pistoleiro' e executado a tiros na Compensa

Moradores afirmaram terem ouvido, pelo menos, dois tiros, mas apenas a perícia poderá confirmar a quantidade de disparos que atingiu o rapaz | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por um "pistoleiro", um homem identificado como Daniel da Silva Gomes, de 22 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (23), por volta das 17h30, na avenida Brasil esquina com a rua Abraão Cardoso, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o capitão André Rocha, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi baleada por um homem que chegou a pé no local, em via pública. A vítima tem parentes na área, mas é moradora do bairro Santo Agostinho.

" As testemunhas informaram que a vítima poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito fugiu e, nesse momento, as equipes estão em diligências para capturá-lo " André Rocha, tenente

Moradores afirmaram terem ouvido, pelo menos, dois tiros, mas apenas a perícia poderá confirmar a quantidade de disparos que atingiu o rapaz.

O local está isolado por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Familiares da vítima, muito abalados emocionalmente, não quiseram falar com a imprensa.

