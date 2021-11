Homem é resgatado de cativeiro em Manaus após ser sequestrado pela CDN

O homem afirmou que foi sequestrado da feira da comunidade Campos Sales | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após denúncias anônimas, um homem identificado como Eduardo foi resgatado por policiais militares de uma cativeiro, localizado nos fundos de um prédio, na rua Pedro Botelho, no Centro de Manaus. O caso ocorreu na terça-feira (23) e a vítima afirma ter presenciado a execução da irmã e do cunhado.

Conforme a Polícia Militar, foram ouvidos gritos vindos do local e a vítima foi encontrada próximo ao telhado, com vários hematomas e sinais de tortura.

Aos policiais, o homem contou que seria executado por integrantes da facção criminosa Cartel do Norte (CDN) e que estava na feira da comunidade Campos Sales, na Zona Oeste, quando foi sequestrado há, pelo menos, quatro dias.

Eduardo afirmou ainda que presenciou a morte da própria irmã, uma adolescente de 17 anos e do cunhado de 18 anos. Ele teria sido degolado na frente de Eduardo. Os criminosos estavam apenas aguardando autorização para executá-lo também.

A vítima foi levada para atendimento médico e encaminhada ao 1° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Até o momento ninguém foi preso.

Outro caso

Outro caso semelhante foi registrado em Cacau Pirêra, em Iranduba, também na última terça-feira (23). Dois homens foram salvos pela polícia quando estavam sendo "levados para a morte" por membros de uma facção criminosa.

Após serem resgatados, os dois foram levados para o Posto de Policiamento de Cacau Pirêra e depois para um hospital da cidade, pois estavam com escoriações pelo corpo.

