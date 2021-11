Identificado corpo de homem achado esquartejado em bolsa de delivery

Familiares ficaram chocados com a forma que George foi morto | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – George Gaia Santos, de 29 anos. Este é o nome do homem que foi esquartejado e teve partes do corpo colocadas dentro de uma bolsa de delivery, abandonada no bairro Amazonino Mendes, zona Norte de Manaus. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Na manhã de terça-feira (23), familiares da vítima reconheceram o corpo e relataram que George estava desaparecido desde o último sábado (20). Ele estava conversando com algumas pessoas na frente da casa onde morava, na comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, também na zona Norte, quando, de repente, entrou em um carro e não deu mais notícia.

Apesar da brutalidade do assassinato, que se caracteriza com acertos de contas entre facções criminosas rivais, a família afirma que Gaia não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, além de ser considerado por parentes e amigos como um homem trabalhador.

Relembre o caso

O corpo de George Gaia estava em avançado de composição quando foi encontrado na tarde da última segunda-feira (22), na rua 50, bairro Armando Mendes, zona Norte de Manaus. A cabeça, braços e pernas estavam dentro de uma bolsa de entregador de delivery, perto de um poste. Após inalar um forte odor, um dos moradores da área se deparou com a cena.

Horas depois, o restante do corpo foi encontrado pela polícia, no mesmo bairro.

As partes do corpo estavam dentro de uma caixa de delivery. | Foto: Divulgação

“Passamos na rua e sentimos um odor muito forte. Um dos nossos vizinhos resolveu abrir a caixa de delivery e todo mundo viu essa imagem horrível. O corpo do cara só a cabeça, as pernas e os braços. Tinha até bicho saindo já”, disse um dos moradores, que não quis ser identificado.

Os braços da vítima foram cortados na altura dos cotovelos e as pernas na altura dos joelhos. O crime segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

