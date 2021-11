Polícia procura por homem que matou mulher a facadas em Eirunepé

Joel Martins da Silva, de 36 anos, apontado como autor do feminicídio de sua esposa, Elizandra Pedrosa da Silva, que tinha 28 anos. | Foto: Divulgação

Eirunepé (AM) - Joel Martins da Silva, de 36 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil após matar a esposa com, aproximadamente, 15 facadas, na última terça-feira (24) , em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

O crime ocorreu por volta das 8h30, na casa do casal, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, naquele município.

De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), as diligências em torno do caso iniciaram após os vizinhos do casal ouvirem os gritos de Elizandra Pedrosa da Silva, que tinha 28 anos, e avistarem o homem deixando a residência com uma faca e roupas sujas de sangue.

“Fomos acionados e nos deslocamos ao endereço, onde foi constatado o fato criminoso. A vítima foi morta com cerca de 15 golpes de faca, na frente de seus dois filhos, menores de idade. A motivação do crime seria ciúmes”, informou Gonzaga.

O gestor da DEP relatou que o infrator fugiu do local por uma área de mata logo após cometer o crime. “As nossas equipes policiais estão em diligências para localizar e prender Joel”, afirmou.

Disque-denúncia

Gonzaga solicita a quem tiver informações acerca da localização de Joel que entre em contato pelo número (92) 98431-2713, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o gestor.

