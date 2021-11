Amazonas alinha estratégias com Colômbia para combate ao tráfico

O general ainda informou que pretende se reunir também com as autoridades do Peru. | Foto: Eliana Nascimento/SSP-AM

Tabatinga (AM) - Com o principal objetivo de combater o tráfico internacional de drogas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, afirmou que a SSP-AM vem realizando tratativas com autoridades da Colômbia para que as polícias dos dois países realizem ações conjuntas.

O início das tratativas se deu na visita do secretário a Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), na terça-feira (23/11).

O general ainda informou que pretende se reunir também com as autoridades do Peru para alinhar estratégias de combate ao tráfico de drogas.

" Estamos realizando tratativas com a Colômbia. Fiz uma visita até o país vizinho, justamente para realizarmos termos de cooperação para fazermos ações conjuntas na fronteira e combater esses crimes transfronteiriços. Pretendo fazer com o Peru, para que os três países juntos possam combater esse tráfico que faz tão mal à sociedade. " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas

Entregas

Nesta terça-feira, o governador Wilson Lima, acompanhado do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, entregou três novas viaturas, uma lancha blindada para transporte de tropa com 23 lugares e apresentou ao 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tabatinga 13 novos policiais, de um total de 30, que reforçarão o policiamento no município.

Os investimentos fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro.

" São entregas do nosso governador justamente para melhorar as condições de segurança aqui na cidade. Vai dar mais condições para o nosso agente de Segurança Pública e para o nosso combate à criminalidade, principalmente na faixa de fronteira. " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas

Incluído no Plano Estadual de Segurança Pública, foram anunciadas reformas para a sede do 8° BPM e para a delegacia do município.

As obras estão previstas para iniciarem em março de 2022.



