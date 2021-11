Homem é morto a tiros em acerto de contas no Rio Piorini, em Manaus

| Foto: Reprodução

Manaus - Após ser alvo de criminosos, um homem identificado até o momento apenas como "Diego", foi brutalmente executado a tiros no início da noite desta quarta-feira (24), na rua Beija-Flor do loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida em via pública por criminosos que efetuaram vários disparos contra ela no local. "Diego" ainda agonizou no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local apenas para constatar o óbito da vítima. Os suspeitos fugiram logo após o crime. Há a suspeita de acerto de contas devido ao tráfico de drogas.

O corpo de "Diego" foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. Testemunhas preferiram manter a lei do silêncio temendo represálias

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

