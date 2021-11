Mulher é morta a tiros ao sair para comprar comida em Manaus

Após o ataque, o suspeito fugiu pelo beco e a vítima agonizou até não resistir aos ferimentos | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Foi no momento em que andava em via pública após comprar ovos para jantar, que Melri Ribeiro Brandão, de 28 anos, foi surpreendida por um ataque a tiros na noite desta quarta-feira (24), na rua Tuerê, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus e morreu.



Conforme o cabo Shirleno, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que a mulher foi surpreendida por um homem que saiu a pé de um beco com um capacete na mão e efetuou os tiros.

Após o ataque, o suspeito fugiu pelo beco e a vítima agonizou até não resistir aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou ao local, mas apenas constatou o marte da vítima.

"Os familiares da mulher informaram que ela era usuária de drogas, mas não tinha envolvimento direto com o tráfico. O suspeito chegou apenas para executar a mulher, possivelmente o crime se trata de uma emboscada", afirmou o cabo Shirleno.

O local do crime foi isolado por policiais militares para atuação dos demais órgãos competentes. A perícia deve apontar o calibre da arma utilizada no crime e o quantitativo de tiros.

Os familiares da vítima não falaram com a imprensa e devem ser ouvidos pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

O corpo de Melri deve passar por exame necroscópico no Instituto Médico Legal antes de ser liberado aos familiares.

