Homem é executado a tiros por pistoleiros no Zumbi dos Palmares

Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - Um homem identificado como Anderson Praia Magalhães, de 38 anos, foi morto a tiros, na rua Doutor Edson, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da cidade. Segunda a polícia, a vítima era usuária de drogas. Esse é o terceiro homicídio registrado na capital do Amazonas só na noite desta quarta (24).

Conforme testemunhas, o homem estava dentro da residência onde morava quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu e efetuou os disparos, enquanto o comparsa aguardava para iniciar a fuga.

Anderson acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na hora. Moradores da área informaram que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O local foi isolado pela equipe da 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação dos demais órgãos competentes.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil e o corpo de Anderson será encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Noite violenta

Poucas horas antes da execução de Anderson, um homem identificado até o momento apenas como "Diego", foi brutalmente executado a tiros no início da noite desta quarta-feira (24), na rua Beija-Flor do loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus.

Poucos instantes depois, Melri Brandão, de 28 anos, foi assassinada no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

