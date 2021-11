Casal do crime é baleado e mulher assiste morte do amado em Manaus

A mulher ficou desesperada ao perceber que o companheiro estava morrendo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Juntos até o fim. Essa é a promessa de muitos casais ao decidirem partilhar uma vida conjugal. Foi isso que aconteceu com um casal suspeito de cometer vários arrastões no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (25). Eles foram surpreendidos a tiros por um "justiceiro" e a mulher presenciou a morte do amado.

Conforme testemunhas, o alvo do casal eram trabalhadores que estavam aguardando rotas para irem ao Distrito Industrial. Eles teriam roubado alguns aparelhos celulares e, no momento da fuga, foram surpreendidos pelos tiros efetuados por uma pessoa não identificada.

O homem foi atingido com um tiro na perna, que atingiu a artéria femoral. Já a mulher foi atingida com um tiro nas nádegas. Desesperada ao ver o companheiro baleado, a mulher foi flagrada em imagens divulgadas em redes sociais se despedindo do amado.

Ele ainda chegou a ser levado ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galiléia, na Zona Norte, mas não resistiu. A mulher também recebeu atendimento médico.

Após receber alta, ela deve ser encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência será apresentada. O corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O justiceiro ainda não foi localizado.

