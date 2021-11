Mototaxista é assassinado com cinco tiros nas costas no Japiim

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um mototaxista identificado como Rodrigo Lemos Bacury, de 24 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (24), por volta das 22h, na avenida Tefé, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. A vítima já tinha duas passagens criminais.

Conforme testemunhas, Rodrigo estava em uma motocicleta padronizada para uso de mototaxistas regulamentados, quando foi surpreendido com cinco tiros pelas costas. O autor dos disparos não foi identificado.

O homem morreu na hora e o criminoso levou a motocicleta dele. A motivação do crime e as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Rodrigo já tinha duas passagens criminais, sendo uma por roubo e outra por homicídio. O local do crime foi isolado por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exame necroscópico, para poder ser liberado aos familiares.

