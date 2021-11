Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura no Aliança com Deus

Há a suspeita de que o corpo o homem tenha sido apenas "desovado" no local onde foi encontrado | Foto: Cesar Gomes

Manaus (Am)- O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata localizada na rua São Paulo, da comunidade Aliança com Deus, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (25).

Testemunhas informaram que o corpo foi encontrado por volta das 8h, com visíveis marcas de agressões nas costas. A vítima vestia apenas uma bermuda de cor cinza.

Policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram o local do encontro de cadáver.

Há a suspeita de que o corpo o homem tenha sido apenas "desovado" no local. A perícia deve apontar a causa da morte e o tempo aproximado que o crime aconteceu.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e encaminhado para exame necroscópico.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá investigar o caso.

Corpos jogados em ruas

Na cidade de Manaus, quase que diariamente, corpos são encontrados em plena luz do dia e em ruas da cidade. Nesta semana, o corpo de um homem em estado avançado de composição, foi encontrado no bairro Mutirão, zona Leste de Manaus.

A cabeça, braços e pernas estavam dentro de uma bolsa de entregador de delivery, perto de um poste. Após inalar um forte odor, um dos moradores da área se deparou com a vítima.

George Gaia Santos, de 29 anos estava desaparecido desde o último sábado (20). Ele estava conversando com algumas pessoas na frente da casa onde morava, na comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, também na zona Norte, quando, de repente, entrou em um carro e não deu mais notícia.

Leia mais:

Mulher é assassinada com 15 facadas na frente dos filhos

Polícia procura por homem que matou mulher a facadas em Eirunepé