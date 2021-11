Homem é brutalmente assassinado e tem rosto desfigurado em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26), com o rosto desfigurado nas proximidades de uma área de mata, na rua 58, do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o corpo foi encontrado, por volta das 6h20, por moradores que estavam a caminho do trabalho. O local foi isolado pela 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Além de ter tido o rosto desfigurado, o homem apresenta vários hematomas pelo corpo. Apenas a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) poderá precisar a causa da morte da vítima. Nenhum familiar esteve no local.

O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico e aguardará reconhecimento dos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

