Corpo é encontrado boiando em igarapé no bairro Glória

Manaus (AM) - A manhã desta sexta-feira (26) já pode ser considerada sangrenta pelo registro de, pelo menos, cinco mortes violentas na capital . Um corpo do sexo masculino foi encontrado, por volta das 8h, boiando em um igarapé do bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas afirmaram que a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas nas redondezas acompanhado de outros homens. No entanto, teria sumido da localidade em determinado momento.

Já pela madrugada desta sexta (26), foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades do igarapé e pela manhã o corpo da vítima foi encontrado.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela população e isolaram o local. Até o momento nenhum familiar compareceu ao local.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) deve apontar as causas da morte. O corpo do homem será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá ficar responsável por investigar o caso.

Outro caso

Ainda na Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (26), o corpo de um homem, também não identificado, foi encontrado com várias perfurações no rosto.

O caso aconteceu no beco São José, na rua Oscar Borel, do bairro Compensa. O homem também estava com marcas de estrangulamento. As circunstâncias do caso também serão investigadas pela Polícia Civil.

