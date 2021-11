Homem é morto com tiro na cabeça e jogado em ramal do Jorge Teixeira

O corpo foi levado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A manhã desta sexta-feira (26) está sendo marcada por mortes na cidade de Manaus. Com as mãos amarradas e enrolado em um lençol, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no ramal Boa Esperança, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O corpo foi encontrado jogado no meio do ramal e os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC-AM), o homem foi enforcado e, depois, recebeu um tiro na cabeça.

Ele estava vestindo uma bermuda jeans. Além disso, o homem tem uma tatuagem no braço esquerdo com os dizeres "pai e mãe". Um lençol estava enrolado na cabeça dele.

Ainda não há maiores informações da motivação e da autoria do assassinato. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime e o corpo do homem aguarda para ser reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal (IML).

