Manaus tem manhã sangrenta com registro de seis homicídios

Os corpos foram removidos e levados para o IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A manhã desta sexta-feira (26), em Manaus, foi marcada por, pelo menos, seis homicídios. Os casos aconteceram nas zonas Oeste, Norte e Leste . Todos os crimes foram praticados com requintes de crueldade.

O primeiro corpo foi encontrado, por volta das 4h, no beco São José, na rua Oscar Borel, do bairro Compensa. O homem estava com várias perfurações no rosto e com marcas de estrangulamento.

Também na Zona Oeste, na rua Silse, da comunidade das Luzes, no bairro Tarumã, Ailton Santos da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros . Testemunhas relataram que ele tinha saído para comprar pão, quando foi abordado por criminosos que chegaram a pé.

Ailton, que é morador da área, foi alvejado a tiros e os suspeitos levaram o dinheiro, aparelho celular e a sandália dele. A suspeita é de latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima era ex usuário de drogas, conforme a polícia.

Já no Lírio do Vale, um corpo foi encontrado em uma área de mata do Conjunto Augusto Montenegro. Até o momento, a hipótese é de que o homem foi espancado até a morte, mas a informação ainda deve ser confirmada pela polícia.

Outro registro de assassinato, na Zona Oeste, foi no bairro Glória. O corpo de um homem foi encontrado boiando nas margens de um igarapé.

Testemunhas afirmaram que a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas nas redondezas acompanhado de outros homens. No entanto, teria sumido da localidade em determinado momento.

Já pela madrugada desta sexta (26), foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades do igarapé e pela manhã o corpo da vítima foi encontrado.

Na Zona Leste, no ramal Boa Esperança, no bairro Jorge Teixeira. Um homem foi encontrado com as mãos amarradas e enrolado em um lençol. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC-AM), ele foi enforcado e, depois, recebeu um tiro na cabeça.

Ele estava vestindo uma bermuda jeans. Além disso, o homem tem uma tatuagem no braço esquerdo com os dizeres "pai e mãe". Um lençol estava enrolado na cabeça dele.

Outro crime foi registrado na zona Norte, um homem foi encontrado morto com o rosto desfigurado, nas proximidades de uma área de mata, na rua 58, do bairro Nova Cidade.

Conforme testemunhas, o corpo foi encontrado por moradores que estavam a caminho do trabalho. Além de ter tido o rosto desfigurado, o homem apresenta vários hematomas pelo corpo.

Todos os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

