Vídeo: policial da Rocam é baleado ao reagir a assalto na Cidade Nova

Manaus (AM) - Um soldado da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), foi baleado no final da tarde desta sexta-feira (26), após reagir a um assalto que estava acontecendo na frente de uma agência bancária, na avenida bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, dois homens em uma motocicleta estavam prestes a assaltar pessoas que saiam da agência bancária, quando o policial percebeu a ação criminosa.

Ele trocou tiros com os suspeitos e acabou sendo baleado no abdômen. Os indivíduos fugiram e até o momento não foram localizados. Tiros também atingiram carros que estavam nas proximidades.

O policial deu entrada inicialmente no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, e posteriormente foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Confira o vídeo do local onde ocorreu o caso:

Na última semana, um suboficial da Marinha do Brasil morreu durante um tiroteio no rio Amazonas. O militar estava participando de uma operação, após inúmeras denúncias de ataques piratas nas águas barrentas do rio Amazonas. O caso ocorreu durante a abordagem a uma embarcação, que segundo nota de seus tripulantes, acreditavam que os marinheiros eram, na verdade, piratas. A Polícia Federal investiga o caso.

