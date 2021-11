Partes de corpo humano foram encontradas em estômago de jacaré no AM

| Foto: Carlos Araújo

Barreirinha ( AM) - Depois de dias de buscas realizadas para encontrar o empresário Davi Reis, que sumiu após a lancha em que ele estava ter naufragado, um jacaré foi capturado com partes de um corpo humano no estômago, na sexta-feira (26), na região da comunidade São Francisco Xavier, conhecida como Boca das Piranhas, em Barreirinhas, a 330 quilômetros de Manaus.

A família acredita que possa ser o do empresário, já que há três dias membros do Corpo de Bombeiros, Marinha, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar, além dos familiares procuravam por ele, que desapareceu nas águas do Paraná do Ramos.

O naufrágio ocorreu na última terça-feira (23), mas até o momento, o empresário não foi encontrado.No dia do acidente, Davi estava na embarcação com outros dois homens, que conseguiram se salvar.

Segundo os moradores do local, após a equipe de resgate retornar para a sede do município, ainda na sexta (26), familiares do empresário decidiram continuar as buscas sozinhos. Na ocasião, o jacaré foi encontrado e, após seu estômago ter sido parcialmente aberto, restos mortais de humanos foram detectados.

Investigação

A Defesa Civil retornou ao local para buscar o jacaré, que foi levado até uma unidade de saúde, onde uma perícia técnica deverá confirmar ou não a suspeita dos familiares.

Segundo a Polícia Civil, já há uma linha avançada de investigação acerca de todo o caso envolvendo o naufrágio e, posteriormente, o desaparecimento do empresário. Os detalhes das apurações, no entanto, não foram divulgados pelas autoridades.

